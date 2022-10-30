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30 октября, 19:31

В городе Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Что взорвалось и каков ущерб, не сообщается.

Меж тем власти города объявили, что с 31 октября с шести часов утра вводится график отключения электроэнергии. Издание подчёркивает, что таких же мер можно ждать и в других регионах.

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Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры.

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Wikipedia / Алексей Толмачёв

Андрей Григорьев

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