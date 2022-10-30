В городе Запорожье прогремели взрывы
В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Что взорвалось и каков ущерб, не сообщается.
Меж тем власти города объявили, что с 31 октября с шести часов утра вводится график отключения электроэнергии. Издание подчёркивает, что таких же мер можно ждать и в других регионах.
Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры.
Wikipedia / Алексей Толмачёв