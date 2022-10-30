В городе Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Что взорвалось и каков ущерб, не сообщается.

Меж тем власти города объявили, что с 31 октября с шести часов утра вводится график отключения электроэнергии. Издание подчёркивает, что таких же мер можно ждать и в других регионах.