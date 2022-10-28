Зеленский раскрыл масштабы аварийного отключения электричества в стране
Зеленский: Отключения электричества по стране коснулись 4 млн украинцев
Миллионы жителей Украины оказались в зоне действия ограничений в электроснабжении. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
"Примерно у 4 млн украинцев сейчас наблюдаются ограничения электроснабжения", — сказал Зеленский в видеообращении, размещённом в телеграм-канале.
Как заявил президент Украины, во многих городах и районах страны используются графики стабилизационных отключений света.
Как писал Лайф ранее, в Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме. В ДТЭК "Киевские электросети" подчеркнули, что в ближайшие дни остаётся высокая вероятность применения "более жёстких и длительных отключений".
Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день таких действий несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.
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