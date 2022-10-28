Зеленский раскрыл масштабы аварийного отключения электричества в стране

Миллионы жителей Украины оказались в зоне действия ограничений в электроснабжении. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Примерно у 4 млн украинцев сейчас наблюдаются ограничения электроснабжения", — сказал Зеленский в видеообращении, размещённом в телеграм-канале.

Как заявил президент Украины, во многих городах и районах страны используются графики стабилизационных отключений света.

Как писал Лайф ранее, в Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме. В ДТЭК "Киевские электросети" подчеркнули, что в ближайшие дни остаётся высокая вероятность применения "более жёстких и длительных отключений".