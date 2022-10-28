В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме

В Киевской области отменили графики экстренных отключений света, однако при этом в самом Киеве ввели беспрецедентные экстренные ограничения. Такую меру используют из-за возникших повреждений в энергосистеме. Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные электросети".

"В Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения", — говорится в сообщении компании.

По информации организации, все дома жителей в Киевской области в пятницу "со светом", из-за чего ранее введённые стабилизационные отключения больше не актуальны. При этом в ДТЭК "Киевские электросети" подчеркнули, что в ближайшие дни остаётся высокая вероятность применения "более жёстких и длительных отключений электроснабжения".