NASA опубликовало снимок "безумно улыбающегося" Солнца
NASA сфотографировало "улыбающееся" Солнце. Обложка © Twitter / NASA
Астрономы NASA обнародовали снимок "улыбающегося" Солнца. Необычный кадр удалось сделать с помощью обсерватории в виде полуавтономного космического аппарата, вес которого превышает три тонны.
Как объяснили учёные, "глаза" и "безумная улыбка" звезды на самом деле являются корональными дырами, из которых в космос вырывается солнечный ветер, вызывающий геомагнитные бури на Земле. Специалисты отметили, что дыры на фотографии видны только в ультрафиолетовом свете.
Ранее Лайф сообщал о том, что космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые получил снимок объекта за пределами Солнечной системы. По данным NASA, речь идёт об экзопланете HIP 65426 b, расположенной на расстоянии примерно 350 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавр.