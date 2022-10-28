NASA опубликовало снимок "безумно улыбающегося" Солнца

Астрономы NASA обнародовали снимок "улыбающегося" Солнца. Необычный кадр удалось сделать с помощью обсерватории в виде полуавтономного космического аппарата, вес которого превышает три тонны.

Как объяснили учёные, "глаза" и "безумная улыбка" звезды на самом деле являются корональными дырами, из которых в космос вырывается солнечный ветер, вызывающий геомагнитные бури на Земле. Специалисты отметили, что дыры на фотографии видны только в ультрафиолетовом свете.