"Оренбург" разгромил воронежский "Факел" в чемпионате России по футболу

Футболисты "Оренбурга" со счётом 4:1 одолели воронежский "Факел" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). 25-летний коста-риканский полузащитник Джимми Марин отметился в этой игре дублем, поразив ворота соперника на 42-й и 44-й минуте. Аргентинец Сесар Флорентин на 57-й минуте увеличил разрыв в счёте, а Брайан Мансилья — ещё один аргентинский нападающий — забил четвёртый гол хозяев в этой встрече. У гостей голом престижа на 87-й минуте отличился Максим Максимов.

Разгром на стадионе "Газовик" прервал у воронежцев беспроигрышную серию, которая длилась с начала сентября. Для Дмитрия Пятибратова это первое поражение в чемпионате страны в качестве главного тренера "Факела". В следующем туре оренбуржцы на выезде сыграют против подмосковных "Химок" 4 ноября. На следующий день воронежцы должны принять у себя "Краснодар".