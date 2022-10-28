Синоптик Леус рассказал о резком похолодании в Санкт-Петербурге в выходные

В выходные погода в Санкт-Петербурге резко сменится с тёплой на ветреную и холодную. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, суббота, 29 октября, будет тёплой, несмотря на дожди. Температура воздуха днём составит 11–13 градусов выше нуля. Но уже к вечеру давление упадёт ниже нормы — до 742 миллиметров ртутного столба, а также подует ветер с порывами до 17 метров в секунду.

"В ночь на воскресенье Петербург пересечёт холодный атмосферный фронт, открывая дорогу более холодным воздушным массам", — сказал Леус газете "Петербургский дневник".

Утром воскресенья температура упадёт до трёх-пяти градусов выше нуля. Днём потеплеет незначительно — на один градус. А ветер может усилиться до 22 метров в секунду. По словам эксперта, повысится опасность нагонного наводнения. В воскресенье в Санкт-Петербурге также возможны дожди, переходящие в мокрый снег. В понедельник установится холодная, но спокойная погода без сильного ветра.