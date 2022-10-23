Зима близко: 3 рецепта коктейлей, которые согреют в холода

Елена Свиридова, нутрициолог и внешний консультант подписки "Пакет" от Х5, поделилась с Лайфом проверенными рецептами коктейлей: эти напитки обладают интересным вкусом и хорошо согревают в холодную погоду, при этом содержание алкоголя в них минимальное.

Ирландский кофе

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Этот кофейный коктейль, созданный в Ирландии больше 100 лет назад, самый простой в приготовлении. Считается, что его придумал бармен аэропорта Шаннон, решивший добавить замёрзшим американцам в кофе немного виски. Для приготовления ирландского кофе вам понадобится: 120 мл горячего чёрного кофе;

45 мл ирландского виски;

15 мл сахарного сиропа;

45 мл жирных сливок.

Пошаговый рецепт ирландского кофе: Сварите кофе любимым способом и перелейте в стакан; Добавьте в кофе сахарный сироп и виски; Взбейте сливки венчиком, а затем добавьте в стакан с кофе.

Будет лучше, если предварительно вы охладите сливки, — это добавит напитку контрастности Елена Свиридова Нутрициолог, внешний консультант подписки "Пакет" от Х5

Яблочный коктейль с кальвадосом

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Кальвадос — напиток родом из Франции. Его получают путём перегонки яблочного сидра, а зимой на его основе готовят горячий коктейль. По классическому рецепту к 90 мл кальвадоса необходимо добавить 180 мл яблочного сока или сидра и 8 ломтиков имбиря. В кастрюле на среднем огне подогрейте смесь из сока и имбиря, доведите до кипения и дайте настояться, разлейте смесь по чашкам и в каждую добавьте по 2 столовые ложки кальвадоса. Коктейль должен получиться горячим, но не обжигающим.

Сливочный крем

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Самый сладкий коктейль, который не только согреет в холодный вечер, но и подарит ощущение уюта. Для него вам понадобится 20 мл кофейного ликёра, 20 мл виски, 30 г сгущённого молока, 50 мл сливок, 100 мл молока и 10 граммов маршмеллоу. Все ингредиенты, кроме маршмеллоу, нужно подогреть, не доводя до кипения, и тщательно перемешать. После всех манипуляций дать напитку настояться и затем украсить воздушными зефирками.