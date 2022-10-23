Эти 7 фраз притягивают деньги и успех в жизнь, и произносить их нужно как можно чаще

Есть ли настолько волшебные слова, что способны приманить в нашу жизнь богатство? Определённо, ведь любые мысли материальны. Только не думайте, что, произнеся следующие фразы, деньги начнут падать прямо с неба. А вот привлечь возможности для успеха и процветания этим семи аффирмациям точно по силам.

"Я богатый человек и притягиваю к себе деньги со всех сторон"

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Важно говорить эту фразу уверенно, словно денежный успех уже давно случился с вами. Произнося, можно представлять себя в дорогой машине или доме с богатым убранством. Причём делать это нужно естественно, словно вспоминаете вашу собственность. Не сразу, но Вселенная точно пошлёт вам возможность приобрести всё, о чём мечтаете.

"Я заслуживаю быть богатым. Богатство — это часть меня"

Многие из нас на самом деле боятся быть успешными людьми, потому как понимают, что много денег — это большая ответственность и упорная работа. И если человек и хочет быть богатым, но не пытается достичь финансового благополучия, такое поведение говорит о его внутреннем страхе. А некоторые попросту считают себя недостойными богатства, ведь "кому-то оно нужнее". Повторяя фразу о том, что заслуживает иметь много денег, человек признаёт право на успешность и позволяет разрушиться внутренним блокам.

"Я купаюсь в море изобилия и счастья"

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Произнося эту короткую фразу, вы налаживаете положение дел сразу в двух сферах жизни: связанной с деньгами и со счастьем. Велика вероятность, что приманите ситуации, которые улучшат финансовый поток, причём поступления будут приносить особое удовольствие. Позитивные эмоции станут переполнять день ото дня. Но не зацикливайтесь — повторяйте аффирмацию пять минут утром каждый день и всё.

"Я мудро распоряжаюсь деньгами"

Деньги любят счёт и людей, которые не разбрасываются ими направо и налево. Произнося эту фразу, вы посылаете сигналы, что точно знаете, как именно распорядиться богатством, даёте понять, что оно вам необходимо. Деньги предназначены служить человеку, поэтому они придут, если убедите в этом Вселенную.

"С сегодняшнего дня я жду радости и изобилия"

Отличная аффирмация для тех, кто только встаёт на путь исполнения мечт. Обозначая временные рамки, вы подаёте конкретный энергетический запрос. Чтобы желаемое происходило с вами не когда-то там, а с указанного промежутка времени. Так как живём мы все в настоящем, то и притягивать богатство и радость нужно явно не в будущее.

"Я заслуживаю иметь много денег. Я притягиваю к себе огромные суммы денег"

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И снова про снятие внутренних блоков. Проговаривайте ежедневно эту аффирмацию и тренируйте уверенность в себе. Как только ваша аура будет пропитана точным знанием того, что богатства вы достойны, начнёт транслировать эту мысль в пространство и раз от раза притягивать всё больше денег.

"Я зарабатываю много, чтобы жить комфортно и достойно"