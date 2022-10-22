6 женских имён, обладательницам которых не светит встретить любовь в 2023-м

Чем ближе Новый год, тем любопытнее, что же принесёт нам 2023-й в разных сферах жизни: в карьере, в финансах, в любви... Лайф узнал у астролога Андрея Харриса, женщинам с какими именами точно не стоит рассчитывать на успех в делах любовных в 2023 году. Как пояснил экстрасенс, за счастье в личной жизни отвечают планеты, а конкретно взаимодействие вибраций имени и энергии планеты-покровительницы в текущем положении.

Имя Елизавета

Елизавете не стоит рассчитывать на серьёзные отношения с мужчиной вплоть до 16 ноября 2023-го. К счастью, после этой даты коридор счастливых знакомств восстановится, прогнозирует астролог Андрей Харрис. Фото © Freepik / benzoix

Положение Венеры поставит блок на счастливые знакомства в жизни Елизаветы аж до 16 ноября 2023 года. Так что Лизам большую часть следующего года лучше не рассчитывать на серьёзные встречи — нужно жить моментом или заниматься собственным развитием. Однако обладательницам этого королевского имени всё же немного повезёт: с 16 ноября 2023-го и до конца года коридор счастливых знакомств восстановится.

Имя Вероника

Уже с начала января 2023-го планета, управляющая звуками имени Вероника, войдёт в негативное положение и пробудет в нём весь год.

Важно найти себе другие цели на этот период. Знакомства рискуют обернуться опасными историями Андрей Харрис Астролог, экстрасенс

Имя Виктория

К сожалению, ни одна из планет не будет входить в положительный резонанс с именем Виктория, а значит, истинную любовь в 2023-м встретить не получится. Викам лучше отложить затею с поиском одного-единственного на пару лет.

Имя Алина

Аж до апреля 2023-го года кавалеры будут больше обещать Алинам, чем делать, так что верить парням в ближайшие несколько месяцев не стоит. Фото © Freepik / wayhomestudio

Обладательницам имени Алина придётся тяжко вплоть до апреля 2023 года. Этим девушкам мужчины будут больше обещать, чем делать, так что верить кавалерам в ближайшие несколько месяцев не стоит.

Однако именно вам откроется коридор встречи любви с мая 2023 года, возможно, получится всё наверстать Андрей Харрис Астролог, экстрасенс

Имя Ольга

Влияние сразу двух планет — Сатурна и Плутона — будет сдерживать счастливые знакомства. Для обладательниц имени Ольга 2023 год станет периодом отработки кармы.

Имя Регина