Овнам — ссоры, Весам — любовь: Что принесёт конец 2022 года каждому знаку зодиака

В 2022-м пришли в движение сразу четыре крупные планеты: Сатурн, Юпитер, Раху и Кету. Перемены планетарного масштаба происходили в течение всего года, но хорошая новость в том, что все изменения уже практически завершились. Ноябрь – декабрь 2022-го обещают быть относительно спокойными, а 2023 год принесёт долгожданное облегчение. Что ждёт каждый из знаков зодиака в конце текущего года, Лайфу раскрыла бизнес-астролог Марина Фишер.

Гороскоп на ноябрь – декабрь 2022-го для Овна

Для рождённых под знаком зодиака Овен конец 2022-го будет эмоционально сложным: вновь актуальными станут прошлые ссоры, конфликты, недопонимания, накопленные в течение всего года. Фото © Freepik / Allexxandar

Венера в оппозиции к Солнцу в гороскопе Овна сулит этим представителям стихии Огня эмоционально сложный конец 2022-го. Вновь актуальными могут стать прошлые недопонимания, ссоры, конфликты — всё, что накопилось в течение года. Чтобы не осложнить любовные отношения, акцентируйте внимание на том, что вас объединяет с партнёром, что приносит радость обоим.

Для Овнов, недовольных карьерой, в октябре – декабре 2022-го пришло время действовать. Наилучшим периодом для смены места работы или даже места жительства станет начало 2023-го. Однако успех проекта будет зависеть от того, как первые представители зодиакального круга в конце 2022-го подготовят почву для новых свершений.

Идите на курсы или стажировку, рассылайте резюме, участвуйте в конкурсах — всё это пойдёт вам на пользу. Подумайте о финансовой подушке, потому что предстоящие перемены в жизни, вероятно, потребуют от вас финансовых вложений Марина Фишер Бизнес-астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп до конца 2022 года

Люди знака зодиака Телец в ноябре – декабре 2022-го с большой долей вероятности будут вознаграждены за усилия, приложенные в этом году. Речь здесь не только про деньги, но и, например, про смену работы. Фото © Freepik / Allexxandar

Октябрь и ноябрь 2022-го — не самые спокойные месяцы в личной жизни Тельцов. Людям этого земного знака зодиака сейчас не стоит проявлять особую требовательность к себе или партнёру. Одиноким Тельцам пока не следует спешить вступать в отношения: скорее всего, любовная связь не принесёт ничего, кроме разочарования. Однако всё исправится с приходом декабря: Венера в Козероге не обещает ярких страстей, но подарит мир и спокойствие в семье, а также шанс на приятную встречу.

В финансовом плане в конце 2022-го Тельцы могут быть вознаграждены за все те усилия, которые прикладывали в течение года. И речь здесь не только про деньги.

Вы можете получить хорошее предложение по работе, а ваше имя станет известно в профессиональном сообществе. Если вы хотите поменять место работы — сейчас удачное время для этого. Мелкие проблемы и финансовые трудности будут решаться как по волшебству, благодаря удачному расположению планет Марина Фишер Бизнес-астролог

Близнецы: гороскоп на конец 2022-го года

Близнецам осень 2022-го и начало зимы могут подарить приятные знакомства. В преддверии новогодних праздников свидания будут в высшей степени романтичными. Фото © Freepik / Allexxandar

Осень и начало зимы могут принести Близнецам очень приятные знакомства, а атмосфера предстоящих новогодних праздников сделает свидания в высшей степени романтичными. Бизнес-астролог Марина Фишер рекомендует представителям стихии Воздуха использовать этот период, особенно тем, кто одинок и хочет это исправить. "Только не будьте слишком привередливы, иначе рискуете всё испортить".

В профессиональном плане конец 2022 года для Близнецов — время ставить большие цели. Тем более сейчас у людей, рождённых под этим знаком зодиака, много идей и есть энергия на их воплощение.

Вы готовы взять на себя больше, а звёзды помогут вам найти того, кто окажет очень серьёзную поддержку на вашем пути Марина Фишер Бизнес-астролог

Рак: гороскоп на ближайшие два месяца

Конец 2022-го будет для Раков довольно сложным в личной жизни: следует стараться не осложнять отношения, особенно те, что и так складываются не очень. Фото © Freepik / Allexxandar

Для Раков конец 2022 года будет довольно сложным в личной жизни. Больших конфликтов не будет, но сейчас представителям водной стихии нужно стараться не осложнять отношения, особенно если они и так довольно натянутые.

Марс и Юпитер в Овне образуют квадрат с вашим натальным Солнцем, что может означать постоянные вспышки эмоций, недопонимания, мелкие ссоры не только с партнёром, но и ближайшими родственниками Марина Фишер Бизнес-астролог

Силы, сэкономленные на спорах с близкими, Ракам стоит потратить на работу. Период до нового 2023 года — своеобразный финальный спринт: в ноябре – декабре нужно завершить всё, что осталось недоделанным, и постараться по-максимуму закрепить результаты 2022-го. Это позволит в новом году начать с более высокой ступени.

Самый точный гороскоп до конца 2022-го для знака зодиака Лев

Представителей знака зодиака Лев в ноябре – декабре 2022-го удача сопровождает и в любви, и в работе. Конец года — лучшее время заложить фундамент будущего успеха. Фото © Freepik / Allexxandar

Осенью 2022-го Львы чувствуют сильную потребность влюбиться, и звёзды помогут в этом. Сейчас эти представители стихии Огня невероятно привлекательны для противоположного пола, что обернётся целой чередой новых знакомств. В период с 17 ноября по 10 декабря велик шанс, что одиночки, рождённые под знаком зодиака Лев, встретят тех, кто сделает их по-настоящему счастливыми.

Удача будет сопровождать вас и на работе. Вероятно, ваши профессиональные идеи потребуют от вас больших затрат, в первую очередь финансовых. Помните, конец 2022 года — лучшее время, чтобы заложить фундамент вашего будущего успеха Марина Фишер Бизнес-астролог

Гороскоп на два месяца для знака зодиака Дева

Всю осень Девам строит козни Юпитер в Рыбах. Сейчас всё время этих представителей земной стихии занимают вопросы работы и карьеры. Фото © Freepik / Allexxandar

Юпитер в Рыбах всю осень строит Девам козни. Эти представители стихии Земли могут почувствовать, что работа и карьера занимают всё внимание, а на романтику не остаётся ни сил, ни времени. Если вы одиноки, это даже к лучшему, однако семейным Девам не стоит пускать на самотёк личную жизнь, иначе есть риск встретить Новый год в пустом доме.

В профессиональном плане будьте особенно осторожны во всём, что связано с законом и деньгами. Внимательно читайте всё, что подписываете. Помните, для вас сейчас не время начинать что-то грандиозное. Вам надо удержать то, что вы уже заработали, а время активных действий придёт вместе с первым весенним теплом Марина Фишер Бизнес-астролог

Гороскоп для Весов на ноябрь – декабрь 2022 года

У одиноких Весов в конце 2022-го года есть все шансы встретить настоящую любовь. Фото © Freepik / Allexxandar

Для Весов, которые находятся в отношениях, осень 2022-го — время нового медового месяца. Одиноким представителям стихии Воздуха в поисках настоящей любви поможет Венера в гороскопе. Все желания Весам нужно успеть воплотить до 21 декабря, когда Юпитер вступит в знак Овна и немного подпортит идиллию этого воздушного знака зодиака.

В профессиональном плане в конце 2022-го Весы не испытывают недостатка в энергии и творческих идеях. Однако, чтобы максимально реализоваться, придётся засучить рукава.

Не пренебрегайте рутиной, иначе после Нового года рискуете получить осложнения там, где меньше всего ожидаете Марина Фишер Бизнес-астролог

Гороскоп на два месяца для Скорпионов

Осенью 2022-го Скорпионы живут словно на качелях — от подъёмов к спадам и обратно. Сейчас этим представителям водной стихии не стоит требовать от себя и от мира чего-то невозможного. Фото © Freepik / Allexxandar

Осень 2022-го качает Скорпиона на качелях: за периодами подъёма обязательно следуют спады. К этому нужно быть готовым и не требовать невозможного от себя и мира. Лучшее время для рождённых под этим водным знаком зодиака — конец октября и первая половина ноября.

Вы вполне способны добиться взаимности от того, кто вам давно нравится, или вновь зажечь страсть в уже существующих отношениях. Используйте это время, ведь в следующий раз звёзды будут к вам настолько благосклонны только в январе 2023 года Марина Фишер Бизнес-астролог

Скорпионы, постарайтесь завершить все важные дела до наступления зимы. Конец октября и ноябрь — наиболее удачное время для крупной сделки, большого проекта или смена места работы. А вот с приходом декабря лучше затаиться и не предпринимать ничего важного.

Гороскоп для знака зодиака Стрелец на ноябрь – декабрь 2022 года

Стрельцам в ноябре – декабре 2022 года бизнес-астролог Марина Фишер рекомендует укрепить семейные связи и наладить отношения с партнёром. Фото © Freepik / Allexxandar

К Стрельцам этой осенью очень внимательны близкие. А те люди, с кем представители стихии Огня в ссоре, будут искать примирения. Проявлению всех лучших черт характера сейчас способствует Венера в гороскопе Стрельцов.

Используйте это время для того, чтобы наладить семейные связи, укрепить отношения с партнёром. Не ждите большой любви и страсти, конец 2022 года — время искренней дружбы и настоящей привязанности Марина Фишер Бизнес-астролог

Положение Меркурия в гороскопе подарит Стрельцам небольшие удачи в делах, а Марс обеспечит необходимую энергию и жизненную силу. В рождённых под этим знаком зодиака людях может проснуться желание перемен, но для действительно глобальных изменений сейчас не время. Вам вполне по силам улучшить жизнь в том, что касается мелочей.

Гороскоп для Козерога с конца октября по декабрь 2022-го

Козероги в конце 2022-го увидят, что трудились не зря, и будут вознаграждены профессиональными достижениями. Фото © Freepik / Allexxandar

Козерогам звёзды дарят счастливую и спокойную осень, если не брать во внимание вторую половину ноября, когда возможны любые осложнения. Те представители стихии Земли, кто давно влюблён, но не решался на серьёзный шаг, поймут, что наконец готовы к нему. "Не бойтесь любить, не бойтесь стать ближе с тем, кто любит вас".

Юпитер в Рыбах подарит череду профессиональных достижений. Вы увидите, что трудились не зря и смогли добиться чего-то действительно важного. Вы почувствуете, что наконец нащупали для себя верную дорогу, которой вам предстоит идти весь 2023 год Марина Фишер Бизнес-астролог

Водолей: гороскоп на ноябрь и декабрь 2022 года

Водолеи сейчас живут романтическими переживаниями. Осень 2022-го — время, когда любовные отношения этих воздушных людей перейдут на новую ступень близости. Фото © Freepik / Allexxandar

Осень дарит Водолеям много романтических переживаний. Вероятно, любовные отношения перейдут на новую ступень близости. "Если вы только планируете сближение с кем-то, кто вам очень нравится, используйте время новогодних праздников — дарите подарки, приглашайте в интересные места. Семейным Водолеям хорошо бы устроить новогоднее путешествие. Это очень укрепит ваши отношения".

Сейчас для Водолеев самое время укреплять финансовое положение. Эти представители воздушной стихии больше зарабатывают и больше, чем обычно, тратят. Это хороший период для инвестиций в себя, приобретения нового инвентаря для работы, заключения сделок и соглашений.

Гороскоп на ноябрь – декабрь 2022-го для знака зодиака Рыбы

Для Рыб наступил благоприятный романтический период. Сейчас вполне можно получить предложение руки и сердца или наконец самому его сделать. Предстоящие новогодние праздники для этих водных людей станут очень счастливыми. Фото © Freepik

Конец 2022-го у Рыб — благоприятный период для всего, что касается романтики. Эти представители водной стихии могут даже получить предложение руки и сердца (или наконец сделать такое предложение).

Вас ждут очень счастливые новогодние праздники. Вплоть до 20 февраля ваша личная жизнь будет безоблачной и подарит вам много удивительных моментов. Всё хорошо и в профессиональной сфере. Осень — хорошее время, чтобы укрепить социальное и экономическое положение Марина Фишер Бизнес-астролог