Американка купила лотерейный билет по совету призрака и выиграла полмиллиона долларов

Жительница Северной Каролины стихийно купила лотерейный билет, узнав о розыгрыше "от призрака" за несколько минут до старта, и выиграла целое состояние, пишет Daily Mirror.

По данным издания, 39-летняя Стефани Израэль поздно ночью лежала в постели, как вдруг якобы услышала, что с ней говорит призрак. "Дух" посоветовал ей зайти в Интернет и купить билет для участия в онлайн-лотерее, и женщина так и сделала. По словам Израэль, билет она успела приобрести за четыре минуты до начала розыгрыша.

Наутро любимице фортуны пришло уведомление, что она выиграла 501 тысячу долларов (32 миллиона рублей). Американка шутит, что узнав о выигрыше, она "кричала минут 20 и, наверное, даже немного напугала семью".

В штаб-квартире организатора лотереи женщина получила свои 356 тысяч долларов (23 миллиона рублей) с учётом уплаченного налога. Израэль добавила, что у неё очень предприимчивые родственники, поэтому она планирует вложить деньги в семейный бизнес.