Экс-заместитель Минэнерго заподозрен в получении взятки в 227 млн рублей

Бывший заместитель министра энергетики России подозревается в получении взятки в размере 227 миллионов рублей. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе правчаса в Госдуме.

"В ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи задержали бывшего мэра архангельского города Котласа, который сбежал из-под подписки о невыезде по делу о взятках. Чиновник пытался покинуть Россию, но был пойман оперативниками. Речь идёт об Андрее Бральнине, который был градоначальником Котласа с 2014 по 2021 год.