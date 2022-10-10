Обвиняемого во взятках экс-мэра Котласа поймали при попытке уехать из России

В аэропорту Сочи задержали бывшего мэра архангельского города Котласа, который сбежал из-под подписки о невыезде по делу о взятках. Чиновник пытался покинуть Россию, но был пойман оперативниками, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области.

Речь идёт об Андрее Бральнине, который был градоначальником Котласа с 2014 по 2021 год. Позже его обвинили в 17 эпизодах взяточничества и злоупотреблении полномочиями. Экс-чиновник находился в федеральном розыске после нарушения меры пресечения. При задержании Бральнин оказал сопротивление, за что в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело. В настоящее время обвиняемый заключён под стражу.