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10 октября, 16:43

Обвиняемого во взятках экс-мэра Котласа поймали при попытке уехать из России

Бывшего мэра Котласа задержали в аэропорту Сочи при попытке улететь из России

<p>Андрей Бральнин. Обложка VK/ <a href="https://vk.com/andreybralnin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Бральнин</a></p>

Андрей Бральнин. Обложка VK/ Андрей Бральнин

В аэропорту Сочи задержали бывшего мэра архангельского города Котласа, который сбежал из-под подписки о невыезде по делу о взятках. Чиновник пытался покинуть Россию, но был пойман оперативниками, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области.

Речь идёт об Андрее Бральнине, который был градоначальником Котласа с 2014 по 2021 год. Позже его обвинили в 17 эпизодах взяточничества и злоупотреблении полномочиями. Экс-чиновник находился в федеральном розыске после нарушения меры пресечения. При задержании Бральнин оказал сопротивление, за что в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело. В настоящее время обвиняемый заключён под стражу.

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Ранее Лайф сообщал, что экс-министра здравоохранения Алтая арестовали по делу о коррупции. По версии следствия, в декабре 2020 года Павел Решетов получил от коммерческой структуры "Данарт" взятку в 400 тысяч рублей за заключение прямых контрактов на поставку оборудования для реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. На суде экс-чиновник вину не признал.

Наталья Исакова

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