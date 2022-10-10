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10 октября, 16:31

На Урале пациентке предложили самой обследовать молочные железы по видео в Сети

В Екатеринбурге девушка два с половиной часа ждала приёма у врача-гинеколога, чтобы получить направление к маммологу, однако в итоге ей посоветовали провести исследование молочных желёз самостоятельно по видео из Интернета. Об этом пишет kp.ru.

Инцидент произошёл в Центральной горбольнице № 1, где 24-летняя пациентка проходила диспансеризацию. По её словам, на осмотр одного человека врач тратила 30 минут, а ей посоветовала проверить себя самой и не дала направление к маммологу.

"Уже на приёме гинеколог сказала мне: "Приходишь домой, находишь в Интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?" — Как я могу сама себя обследовать? Я ведь не врач", — поделилась девушка.

Пациентка и раньше сталкивалась с похожим случаем безразличия, но уже со стороны дерматолога из этой больницы. По её словам, летом 2022 года она обратилась к нему из-за сыпи на ногах. На вопрос о возможных причинах врач ответил, что "всякое бывает".

В Минздраве Свердловской области рекомендовали девушке обратиться за объяснениями к руководству поликлиники.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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