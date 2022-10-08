Домогательства гинеколога обошлись двум больницам в десятки миллионов долларов
Больницы Нью-Йорка сообщили о выплатах 147 женщинам, пострадавшим от домогательств врача
Две американские больницы в Нью-Йорке объявили о совместном решении выплатить компенсации на сумму более 165 миллионов долларов: эти деньги получат 147 женщин, пострадавших от сексуальных домогательств гинеколога Роберта Хаддена.
Согласно данным Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC), от действий врача пострадало как минимум 226 женщин. В 2012 году гинеколог был уволен, а в 2016-м предстал перед судом, признал вину и лишился лицензии врача. В декабре прошлого года 79 пострадавшим женщинам уже выплатили компенсации на сумму свыше 71 миллиона долларов.
"Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) и Пресвитерианская больница Нью-Йорка (NYP) заявили, что они достигли соглашения с оставшейся группой из 147 бывших пациенток бывшего гинеколога Роберта Хаддена. Соглашение учреждает компенсационный фонд в размере 165 081 000 долларов", — сказано в заявлении CUIMC.
Хадден сейчас ожидает разбирательства в суде федерального уровня по уголовному делу о перевозке восьми женщин между американскими штатами и сексуальном насилии над ними.
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