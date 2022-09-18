В очереди к гробу Елизаветы II голый парень домогался двух женщин
В Великобритании 19-летний юноша домогался женщин в очереди к гробу с телом королевы Елизаветы II. Как сообщает Daily Mail, извращенец пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но в итоге был пойман.
Инцидент произошёл ещё в минувшую среду. Стоявшая в многотысячной очереди девушка заметила, что обнажённый молодой человек тесно приблизился к ней, а затем пощупал её ягодицы. Чуть позже юноша стал приставать к другой женщине, которая также ожидала своей очереди, чтобы попрощаться с Елизаветой II.
В итоге потерпевшие сообщили о голом извращенце охранникам Вестминстерского дворца и дежурившим там полицейским. В попытке скрыться юноша прыгнул в Темзу, но был арестован вскоре после выхода из реки. В пятницу суд оставил его под стражей до следующего слушания дела о сексуальных домогательствах, которое запланировано на октябрь.
Ранее Лайф писал, что экс-футболист английской сборной Дэвид Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
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