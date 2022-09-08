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8 сентября, 18:19

Принц Чарльз стал новым королём Великобритании

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз стал новым монархом Соединённого Королевства после смерти матери в возрасте 96 лет. Ему 73 года, что делает его самым пожилым наследником, когда-либо восходившим на британский престол.

По данным The Guardian, церемония коронации нового монарха состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Официально принца Чарльза провозгласят новым королём на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время.

Национальный траур в Британии после смерти Елизаветы II продлится 10 дней

Национальный траур в Британии после смерти Елизаветы II продлится 10 дней

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в летней резиденции в Шотландии в окружении семьи. Ранее Букингемский дворец сообщил, что врачи, обследовавшие монарха, "выразили обеспокоенность состоянием её здоровья". Почти сразу после этого стало известно, что наследник престола принц Чарльз срочно прибыл в шотландский замок Балморал. Туда же срочно отправились остальные трое детей королевы и её внуки, включая принца Гарри.

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Wikipedia

Андрей Бражников

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