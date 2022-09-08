Принц Чарльз стал новым королём Великобритании

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз стал новым монархом Соединённого Королевства после смерти матери в возрасте 96 лет. Ему 73 года, что делает его самым пожилым наследником, когда-либо восходившим на британский престол.

По данным The Guardian, церемония коронации нового монарха состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Официально принца Чарльза провозгласят новым королём на заседании совета престолонаследия, который соберётся в ближайшее время.