10 жизненных уроков от королевы, или Секреты стойкости Елизаветы II

Елизавета II взошла на британский престол в феврале 1952-го, ей было 25 — возраст достаточно осознанный. Внешне монархиня была хрупка, но всегда оставалась настоящей Железной леди. Работала усерднее, чем любой из предшественников, — когда ей было 90 лет, уделяла королевским обязанностям больше 40 часов в неделю. И почти никогда не сетовала на здоровье. Лайф собрал десять секретов стойкости королевы Елизаветы II, которая занимала трон больше 70 лет.