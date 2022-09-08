10 жизненных уроков от королевы, или Секреты стойкости Елизаветы II
Не стало Елизаветы II — королевы, которая дольше всех правила Великобританией. Монархиня умерла в возрасте 96 лет. Лайф собрал 10 жизненных правил, которых придерживалась Её Величество.
Елизавета II взошла на британский престол в феврале 1952-го, ей было 25 — возраст достаточно осознанный. Внешне монархиня была хрупка, но всегда оставалась настоящей Железной леди. Работала усерднее, чем любой из предшественников, — когда ей было 90 лет, уделяла королевским обязанностям больше 40 часов в неделю. И почти никогда не сетовала на здоровье. Лайф собрал десять секретов стойкости королевы Елизаветы II, которая занимала трон больше 70 лет.
Подзарядка силы воли чаепитием
Самоконтроль Елизаветы II казался безграничным, главное, о чём не забывала монархиня, — необходимость восстанавливаться. Ведь сила воли сродни батарее, требующей регулярной подзарядки. Чаепитие в пять вечера было очень важно для королевы: священный перерыв в лихорадочном дне, когда Елизавета II отдыхала с кружечкой ароматного чая "Эрл Грей" или "Дарджилинг" и чем-нибудь сладким. Фото © Getty Images / Tim Graham Picture Library
Чёткое следование графику
С первого дня правления Елизавета II успокаивала разум, следуя строгому режиму дня. Каждый день королева заканчивала записью в дневнике. Фото © Getty Images / Kirsty O'Connor-WPA Pool
Развитие целеустремлённости
Королева жила для чего-то большего, чем просто ради и для себя, — для своей страны. Исследования показывают, что наличие специального дела помогает иммунитету и снижает риск болезни Альцгеймера. Фото © Getty Images / Peter Summers
Служение другим
Покровительница сотен благотворительных организаций, Елизавета II считала, что, посвятив себя добрым делам, можно "взглянуть на собственные тревоги в перспективе". Фото © Getty Images / Jack Hill - WPA Pool
Подавление негативных разговоров с самой собой
"Я обнаружила, что часто могу выбросить из головы неприятные вещи", — сказала однажды королева. Так называемые целеустремлённые репрессоры — люди, которые сознательно подавляют негативную болтовню ума, — получают пользу от своего рода психологической брони. Как заметила Елизавета II в какой-то момент: "Проблема мрака в том, что он питается сам собой". Фото © Getty Images / Jane Barlow / WPA Pool
Тщеславию — нет
С самого начала правления королева целенаправленно практиковала то, что поведенческие психологи называют самодистанцированием. Елизавета II умела с полным отсутствием тщеславия изучать личные истории в таблоидах и при этом оставаться отстранённым и часто весёлым читателем, писал автор книги "Да здравствует королева!" Брайан Козловски. Фото © Getty Images / Andrew Milligan-WPA Pool
Всегда будь верна себе
Елизавета II до глубокой старости почти каждый день находила время, чтобы поиграть так, как любила в детстве (в частности, с лошадьми). Благодаря этому оставалась активной и тренировала удивительную гибкость ума. Ещё королева даже в преклонном возрасте сама ездила за рулём "ягуара" и "рейндж ровера". Фото © Getty Images / Max Mumby / Indigo
Храни веру
Королева каждое воскресенье посещала церковь и каждый вечер молилась перед сном — своего рода обряды заземления, которые были важным компонентом культовой стойкости Елизаветы II. Какие бы заботы ни подкидывал мир монархине, она верила, что есть более высокий трон, на который их можно возложить. Фото © Getty Images / Jonathan Brady - WPA Pool
Открытость к переменам
В возрасте, когда многим трудно принять меняющиеся условия, Елизавета II никогда не переставала учиться и приспосабливаться. "Перемены стали постоянными, — заметила королева в 2002 году. — То, как мы их воспринимаем, определяет наше будущее". Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell
Цени старость
Елизавета II в пожилом возрасте больше улыбалась и была более приветлива, чем когда-либо. И это только подтверждает открытие учёных о том, что самыми счастливыми людьми в мире, как правило, являются те, кому за 80. Фото © Getty Images / Kirsty O'Connor-WPA Pool
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