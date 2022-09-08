10 смешных фото, доказывающих, что присказки о родственных душах — реальность, а не выдумка

"Спустя 11 лет после жизненно важного переливания крови женщина узнала, кто был её донором. Оказалось, её нынешний муж. Для обоих это был большой сюрприз"

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"Эти ребята до самой помолвки были уверены, что познакомились в университете. Но в семейных альбомах каждого лежали фотографии с путешествия 1997 года, доказывающие обратное"

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"Супружеская пара в Китае обнаружила, что муж случайно попал на фотографию жены, когда они были ещё подростками"

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"Я в 1998 году и моя жена в 2000 году", — camiam85.

Фото © Reddit / camiam85

"Мы с женой случайно подарили друг другу один и тот же подарок на Новый год", — NotGayRyan.

Фото © Reddit / NotGayRyan

"Судя по всему, нам с женой было суждено быть вместе", — ChasingTurtles.

Фото © Reddit / ChasingTurtles

"В начале 60-х, когда семьи наших родителей жили в разных городах штата Миссисипи, к ним приходил один и тот же фотограф с пони", — no1fatmom.

Фото © Reddit / no1fatmom

"Мы с мужем влюблены друг в друга с детского сада", — smileeb.

Фото © Reddit / smileeb

"Знал бы маленький я, на ком женюсь", — dmau9600.

Фото © Reddit / dmau9600

"Общая фотография моих бабушки и дедушки, которой на самом деле никогда не существовало. Это два разных кадра, которые они сделали в разное время в разных местах", — flowerboy00.