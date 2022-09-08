В Сети появилось видео, как скрывающие роман Козловский и Акиньшина отдыхают в Стамбуле
Поклонники ещё два года назад заподозрили, что актёры Данила Козловский и Оксана Акиньшина закрутили роман. Парочка не раз появлялась вместе на публике, но хранила молчание, не подтверждая сплетни. При этом минувшим летом Оксана отметила, что съёмочная группа фильма "Чернобыль", в котором снялись и Акиньшина, и Козловский, во время работы стала семьёй. Похоже, звёзды и правда живут как муж с женой. В подтверждение тому — видео, сделанное в Стамбуле.
Актёров во время прогулки по Старому городу в толпе туристов подловила поклонница, пишет StarHit. "Сначала Акиньшину увидела, хотела с ней сфотографироваться, она резко отказала", — призналась автор записи. По словам девушки, Козловский просто развернулся, отметив, что отдыхает. "Потом мы ушли, Акиньшина взглядом провожала. Они вместе стояли как пара. Конечно, все знают, что они встречаются", — заметила собеседница издания.
Напомним, в начале осени 2020 года журналистам стало известно о романе Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной, который, предположительно, завязался ещё на съёмках "Чернобыля". Кроме того, пара, о которой все говорили тогда, попала в объективы папарацци.
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ТАСС / Антон Новодережкин