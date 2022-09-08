В Сети появилось видео, как скрывающие роман Козловский и Акиньшина отдыхают в Стамбуле

Поклонники ещё два года назад заподозрили, что актёры Данила Козловский и Оксана Акиньшина закрутили роман. Парочка не раз появлялась вместе на публике, но хранила молчание, не подтверждая сплетни. При этом минувшим летом Оксана отметила, что съёмочная группа фильма "Чернобыль", в котором снялись и Акиньшина, и Козловский, во время работы стала семьёй. Похоже, звёзды и правда живут как муж с женой. В подтверждение тому — видео, сделанное в Стамбуле.

Актёров во время прогулки по Старому городу в толпе туристов подловила поклонница, пишет StarHit. "Сначала Акиньшину увидела, хотела с ней сфотографироваться, она резко отказала", — призналась автор записи. По словам девушки, Козловский просто развернулся, отметив, что отдыхает. "Потом мы ушли, Акиньшина взглядом провожала. Они вместе стояли как пара. Конечно, все знают, что они встречаются", — заметила собеседница издания.