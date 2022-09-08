"Живу в слезах": 83-летняя звезда шоу "Голос 60+" Тамара Михалёва похоронила двух дочерей

Звездой "слепых прослушиваний" в первом выпуске пятого сезона "Голос 60+" однозначно стала 83-летняя Тамара Ивановна Михалёва из Бурятии. Пенсионерка так проникновенно исполнила "Вечер на рейде" композитора Василия Соловьёва-Седого на стихи Александра Чуркина, что в своих командах её захотели видеть все наставники. Бабушка в итоге выбрала "своего человека" Елену Ваенгу. С экрана ТВ Тамара Ивановна лучезарно улыбалась, но мало кто знает, какие тяжёлые испытания выпали на долю Михалёвой. О жизненных перипетиях участница шоу рассказала в беседе с "Информ полисом".

Жизнь была не сахар с раннего детства, поделилась Тамара Ивановна. В школе после уроков она вместе с младшим братом поднимала огромные деревянные парты — ребята помогали маме с мытьём полов. "Мы с братом даже побираться ходили, есть-то нечего было. Всю голодовку пережили, я это вспоминаю с болью в сердце. Мы всю траву переели, которая на поляне возле Чернышевска росла. Только пушок мака вырастал — мы его собирали", — призналась Михалёва.

Повзрослев, Тамара устроилась на стройку, а потом работала проводником. Испытания ждали и тут, но с работой они никак не были связаны: в 13-летнем возрасте умерла одна из трёх дочерей женщины. Вторая дочка Михалёвой ушла из жизни в 2015-м, причиной стала некая болезнь. "У меня два внука и две внучки, а ещё три правнука есть. Было три дочери, двух я похоронила. <...> Так и живу я на слезах и на песнях", — разоткровенничалась подопечная Ваенги.