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8 сентября, 09:00

В испанском аналоге передачи "Поле чудес" нашли двойника Леонида Якубовича

У знаменитостей то и дело объявляются двойники. А некоторые звёзды вообще похожи друг на друга как две капли воды, Натали Портман и Кира Найтли например. А что, если мы скажем, что двойник есть и у ведущего программы капитал-шоу "Поле чудес" Леонида Якубовича? Причём он в конце 90-х вёл испанский аналог "Поля чудес". О копии Якубовича рассказал журналист "Царьграда".

"Включили телевизор и были немало удивлены: по испанскому каналу шло натуральное "Поле чудес". С такой же "рулеткой", буквами, музыкальными отбивками, но самое поразительное — с абсолютно таким же ведущим: приземистым, с усиками, с теми же повадками, что у Якубовича", — поделился Андрей Самохин.

Поначалу автор заметки даже не понял, что на экране блистает совсем не Якубович, подумав, что в Каталонии показывают наше шоу с переводом. Но по маленьким отличиям удалось выяснить, что это всё-таки испанская передача La Ruleta de la Fortuna, адаптация американской телеигры "Колесо фортуны".

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Леонид Якубович родился сразу после Великой Отечественной войны в семье инженера и врача-гинеколога. В школе Лёне нравились уроки истории и литературы, правда, в восьмом классе парня отчислили за прогулы. Будущему артисту пришлось поступать в вечернюю школу и параллельно подрабатывать на заводе Туполева электромехаником. Подробнее о биографии самого народного телеведущего читайте на сайте uznayvse.ru.

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YouTube / Шоу на Первом / реж. Е. Лисовский / пр-во "Студия-А" и "Поле-ТВ"

Марта Белова

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