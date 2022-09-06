Врач-сексолог рассказала, к чему снятся рыжие люди

Появление во сне людей с рыжим цветом волос может олицетворять какие-то жизненные проблемы, волнующие человека, которые необходимо решить. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-сексолог, психотерапевт АО "Медицина" Диана Генварская.

"Рыжие люди — редкие люди, их всего 1–2% населения, в связи с чем, если нам в каком-то виде приснится рыжесть, значит, через внутреннее напряжение задаётся задача — и она анализируется в нашем бессознательном", — сказала она.

По словам Генварской, человеку часто снятся резкие изменения в его жизни. Так, эмоциональное напряжение, скопившееся в течение дня, должно каким-то образом разрешиться, иначе нервная система может перегрузиться.

"В связи с этим эмоциональное напряжение в виде бессознательного начинает проецироваться в виде образов во время быстрой фазы сна, которые мы даже иногда запоминаем. Это как ветер, как поток проникает в наше бессознательное, создаётся задача, которую мы пытаемся решить во сне", — объяснила врач.