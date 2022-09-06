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6 сентября, 09:31

Признанная в РФ иноагентом журналистка Альбац уехала в США

Главред The New Times Альбац сообщила, что переехала из России в США

Признанная в России иноагентом главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац* сообщила, что покинула РФ и переехала в Соединённые Штаты. Об этом она рассказала на своём ютуб-канале.

"У меня уже было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста", — заявила она.

Никаких данных, говорящих в пользу того, что её действительно собираются арестовать, журналистка не привела, при этом добавив, что по поводу переезда в США советовалась с Алексеем Навальным, который её поддержал. В дальнейшем Альбац намерена преподавать в Нью-Йоркском университете.

Напомним, Евгения Альбац была признана иностранным агентом 29 июля. Вместе с ней тогда в список Минюста попали писатель Дмитрий Быков* и журналист Дмитрий Алешковский*.

* Включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков

Максим Плетнёв
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