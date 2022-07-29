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29 июля, 18:36

Минюст РФ признал журналистов Альбац, Алешковского и писателя Быкова иноагентами

Минюст РФ пополнил перечень СМИ-иноагентов ещё тремя физлицами. Список опубликован на сайте ведомства.

Так, в реестр включены журналисты Евгения Альбац* и Дмитрий Алешковский*, а также писатель Дмитрий Быков*. Кроме того, в список попало зарегистрированное Алексеем Венедиктовым* юрлицо "Иноагент ААВ"*.

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Совсем недавно Минюст РФ включил в реестр иноагентов Илью Яшина*, Максима Каца* и Татьяну Лазареву*. Такое решение ведомство обосновало их политической деятельностью.

* Включены в реестр СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Гердо Владимир

Максим Плетнёв

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