Минюст РФ признал журналистов Альбац, Алешковского и писателя Быкова иноагентами
Минюст РФ пополнил перечень СМИ-иноагентов ещё тремя физлицами. Список опубликован на сайте ведомства.
Так, в реестр включены журналисты Евгения Альбац* и Дмитрий Алешковский*, а также писатель Дмитрий Быков*. Кроме того, в список попало зарегистрированное Алексеем Венедиктовым* юрлицо "Иноагент ААВ"*.
Совсем недавно Минюст РФ включил в реестр иноагентов Илью Яшина*, Максима Каца* и Татьяну Лазареву*. Такое решение ведомство обосновало их политической деятельностью.
* Включены в реестр СМИ-иноагентов.
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ТАСС / Гердо Владимир