При крушении спасательного вертолёта в Грузии погибло восемь человек

При крушении спасательного вертолёта в районе грузинского курорта Гудаури погибло восемь человек, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала "Имеди".

"К сожалению, погибло восемь человек", — подтвердил он.

Гомелаури также сообщил о гибели иностранного туриста, ради спасения которого был выслан вертолёт. Гражданин Грузии, который находился с ним на параплане, выжил и находится в больнице.