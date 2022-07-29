При крушении спасательного вертолёта в Грузии погибло восемь человек
При крушении спасательного вертолёта в районе грузинского курорта Гудаури погибло восемь человек, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала "Имеди".
"К сожалению, погибло восемь человек", — подтвердил он.
Гомелаури также сообщил о гибели иностранного туриста, ради спасения которого был выслан вертолёт. Гражданин Грузии, который находился с ним на параплане, выжил и находится в больнице.
Напомним, что в Грузии вертолёт приграничной полиции Ми-8 потерпел крушение в горах Гудаури. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как воздушное судно в какой-то момент начинает кружиться вокруг себя, затем его сносит в бок, после чего винтокрылая машина врезается в скалы и взрывается.
Новости
Telegram / RU_CHP