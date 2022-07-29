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29 июля, 18:16

При крушении спасательного вертолёта в Грузии погибло восемь человек

При крушении спасательного вертолёта в районе грузинского курорта Гудаури погибло восемь человек, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала "Имеди".

"К сожалению, погибло восемь человек", — подтвердил он.

Гомелаури также сообщил о гибели иностранного туриста, ради спасения которого был выслан вертолёт. Гражданин Грузии, который находился с ним на параплане, выжил и находится в больнице.

СКР показал кадры с места крушения вертолёта с биатлонистом Малиновским

СКР показал кадры с места крушения вертолёта с биатлонистом Малиновским

Напомним, что в Грузии вертолёт приграничной полиции Ми-8 потерпел крушение в горах Гудаури. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как воздушное судно в какой-то момент начинает кружиться вокруг себя, затем его сносит в бок, после чего винтокрылая машина врезается в скалы и взрывается.

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Telegram / RU_CHP

Анатолий Симоненко

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