Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Украине.

"29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с государственным секретарём США Э. Блинкеном", — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В ходе разговора Лавров озвучил Блинкену принципиальные подходы России в свете проводимой "Операции Z". В особенности дипломат отметил, что все цели и задачи СВО будут полностью выполнены.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что продолжающаяся накачка Украины натовским оружием, которое используется против мирных жителей, "лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы". При этом министр добавил, что российские военные строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.