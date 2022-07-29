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29 июля, 17:42

Лавров обсудил с Блинкеном поставки украинского зерна и российского продовольствия

Министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию с поставками продовольствия. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Там уточнили, что Лавров проинформировал американского коллегу о договорённостях, которые были заключены в Стамбуле 22 июля, а также обсудил с ним транспортировку украинского зерна и экспорт российского продовольствия и удобрений.

Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию по Украине и обмен заключёнными

Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым ситуацию по Украине и обмен заключёнными

"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются", — говорится в сообщении.

Лавров также указал на то, что коллективный Запад использует ситуацию в своих интересах, что крайне неприемлемо для Москвы.

Как уже писал Лайф, Блинкен сам объявил о намерении провести разговор с Лавровым. Госсекретарь хотел бы поднять вопросы, "представляющие наибольший интерес" для США, — об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Позже Госдеп подтвердил, что соответствующий запрос в Москву был направлен. При этом Захарова отметила, что Лавров уделит внимание просьбе о беседе с Блинкеном, "когда позволит время".

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ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI

Максим Плетнёв

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