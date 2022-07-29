Лавров обсудил с Блинкеном поставки украинского зерна и российского продовольствия

Министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию с поставками продовольствия. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Там уточнили, что Лавров проинформировал американского коллегу о договорённостях, которые были заключены в Стамбуле 22 июля, а также обсудил с ним транспортировку украинского зерна и экспорт российского продовольствия и удобрений.

"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются", — говорится в сообщении.