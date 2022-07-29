В "Газпроме" заявили, что поставка турбины "Северного потока" не соответствует контракту

"Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" .

По его словам, Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Маркелов также отметил, что европейские партнёры обвиняют "Газпром" в необоснованном сокращении поставок газа в Европу, однако в реальности всё наоборот: они сами не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций. Кроме того, он призвал партнёров в кратчайшие сроки решить все проблемы, после чего вопрос с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется.