В "Газпроме" заявили, что поставка турбины "Северного потока" не соответствует контракту
"Газпром": Siemens устранила лишь четверть неисправностей на турбинах
Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для "Северного потока" из Канады в Германию после ремонта компанией Siemens не соответствует условиям контракта.
"Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Маркелов также отметил, что европейские партнёры обвиняют "Газпром" в необоснованном сокращении поставок газа в Европу, однако в реальности всё наоборот: они сами не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций. Кроме того, он призвал партнёров в кратчайшие сроки решить все проблемы, после чего вопрос с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Однако из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины, на фоне того как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
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