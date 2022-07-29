Турция закрыла пролив Босфор в обе стороны из-за поломки судна

Турция закрыла движение по проливу Босфор в обоих направлениях. Об этом передаёт агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности страны.

Как уточнили в агентстве, там произошла поломка судна, следовавшего из Египта в Болгарию. Другие подробности инцидента и сроки открытия канала не приводятся.