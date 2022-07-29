Турция закрыла пролив Босфор в обе стороны из-за поломки судна
Турция закрыла движение по проливу Босфор в обоих направлениях. Об этом передаёт агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности страны.
Как уточнили в агентстве, там произошла поломка судна, следовавшего из Египта в Болгарию. Другие подробности инцидента и сроки открытия канала не приводятся.
В марте прошлого года при похожих обстоятельствах оказался заблокирован Суэцкий канал. Контейнеровоз Ever Given сел на мель, и почти неделю гигантское судно пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
ТАСС / Zuma