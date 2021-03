Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в "пробку"

На юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Об этом инциденте сообщает британское издание City A.M.