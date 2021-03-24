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Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в "пробку"

Буксиры уже несколько часов пытаются сдвинуть виновника инцидента.

24 марта 2021, 03:29
<p>Фото © twitter/jsrailton</p>

Фото © twitter/jsrailton

На юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Об этом инциденте сообщает британское издание City A.M.

Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в "пробку". Видео © twitter/jsrailton

В соцсетях публикуют фото, на которых видно, что судно встало поперёк канала. Его пытаются сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это не очень получается. Контейнеровоз направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Другие суда вынуждены стоять в "пробке", которая по масштабу не идёт в сравнение ни с какими автомобильными. Очередь перед каналом растянулась на многие километры водной глади.

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Другой контейнеровоз ранее был виновником инцидента в Гвинейском заливе. С судна французские военные моряки изъяли несколько тонн наркотиков.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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