Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в "пробку"
Буксиры уже несколько часов пытаются сдвинуть виновника инцидента.
Фото © twitter/jsrailton
На юге Суэцкого канала гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Об этом инциденте сообщает британское издание City A.M.
Гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, суда встали в "пробку". Видео © twitter/jsrailton
В соцсетях публикуют фото, на которых видно, что судно встало поперёк канала. Его пытаются сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это не очень получается. Контейнеровоз направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Другие суда вынуждены стоять в "пробке", которая по масштабу не идёт в сравнение ни с какими автомобильными. Очередь перед каналом растянулась на многие километры водной глади.
Другой контейнеровоз ранее был виновником инцидента в Гвинейском заливе. С судна французские военные моряки изъяли несколько тонн наркотиков.
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