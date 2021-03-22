Французские моряки изъяли рекордный груз кокаина и разложили его на палубе — фото
Коробок хватило бы, чтобы заполнить большой грузовик.
Фото © twitter/premar_ceclant
Военно-морские силы Франции в Гвинейском заливе перехватили рекордный груз наркотиков — шесть тонн кокаина. Об этом рассказали в командовании флота.
Фото © twitter/premar_ceclant
Операцию провели накануне, 21 марта. Данные о перевозке наркотиков на сухогрузе получили французская и нидерландская разведки. Десантный корабль ВМС Франции Dixmude остановил сухогруз Nijlan под флагом Сент-Китс и Невис. Власти этой страны согласовали высадку десанта.
Фото © twitter/premar_ceclant
Сухогруз пополнил свои трюмы наркотиками в Южной Америке. Спецслужбы вели его всё это время. Захватив груз, французские моряки разложили свои "трофеи" на верхней палубе Dixmude, чтобы наглядно показать объём конфискованного зелья.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ и Минюст США накрыли контрабандистов, переправлявших кокаин из Южной Америки в Россию и страны Европы.
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