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ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков — видео

У злоумышленников было изъято 40 килограммов запрещённых веществ.

22 марта 2021, 07:12

ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В Московской области сотрудники ФСБ задержали участников наркогруппировки, которая наладила производство синтетических наркотиков и их сбыт через Интернет. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Спецоперация проводилась на территории Клинского городского округа. Силовики установили активных участников преступной группы, а в месте, где была обнаружена лаборатория, правоохранители изъяли средство PVP ("Альфа-пирролидинопентиофенон") массой не менее 40 килограммов, оборудование и различные химические вещества.

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Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их проверяют на возможную причастность к функционированию иных подпольных нарколабораторий.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала в Калининграде двух членов международной террористической организации. Решается вопрос об их выдворении за территорию РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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