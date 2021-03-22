ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. Видео © ЦОС ФСБ РФ

В Московской области сотрудники ФСБ задержали участников наркогруппировки, которая наладила производство синтетических наркотиков и их сбыт через Интернет. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Спецоперация проводилась на территории Клинского городского округа. Силовики установили активных участников преступной группы, а в месте, где была обнаружена лаборатория, правоохранители изъяли средство PVP ("Альфа-пирролидинопентиофенон") массой не менее 40 килограммов, оборудование и различные химические вещества.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их проверяют на возможную причастность к функционированию иных подпольных нарколабораторий.

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