ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков — видео
У злоумышленников было изъято 40 килограммов запрещённых веществ.
ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. Видео © ЦОС ФСБ РФ
В Московской области сотрудники ФСБ задержали участников наркогруппировки, которая наладила производство синтетических наркотиков и их сбыт через Интернет. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Спецоперация проводилась на территории Клинского городского округа. Силовики установили активных участников преступной группы, а в месте, где была обнаружена лаборатория, правоохранители изъяли средство PVP ("Альфа-пирролидинопентиофенон") массой не менее 40 килограммов, оборудование и различные химические вещества.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их проверяют на возможную причастность к функционированию иных подпольных нарколабораторий.
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