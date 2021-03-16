Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков передали в прокуратуру

Материалы дела о незаконном обороте наркотиков, фигурантом которого является известный певец Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов), передали в прокуратуру после завершения расследования. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии в телеграм-канале.

Уточняется, что 22-летний исполнитель был задержан в игровом клубе в Минске. При нём правоохранители нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. По результатам расследования действия рэпера квалифицированы по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов".

В отношении Белорусских избрана мера пресечения в виде внесения залога. Максимальный срок, который может грозить ему, — 5 лет лишения свободы.

Напомним, о задержании певца СМИ сообщили в конце января. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости о задержании — правда. Однако в этот же день появилась фотография певца из милиции, также правоохранители уточнили информацию о самом задержании.

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