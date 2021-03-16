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Регион
Опубликовано 16 марта 2021, 13:14
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ФСБ показала видео задержания крымчанина, завербованного спецслужбами Украины

Уголовное дело в отношении мужчины уже возбуждено.

Задержание в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России Владислава Есипенко в Крыму. Мужчина работал на спецслужбы Украины. Как видно на кадрах, в автомобиле россиянина были обнаружены документы, телефоны и флаг Незалежной.

Кроме того, силовики обнаружили у него самодельное взрывное устройство и нож. Напомним, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины
ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России. Они модернизировали гражданское вооружение в боевое и планировали его сбыт.

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Артур Лапсаков
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