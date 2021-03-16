ФСБ показала видео задержания крымчанина, завербованного спецслужбами Украины
Уголовное дело в отношении мужчины уже возбуждено.
Задержание в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ
ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России Владислава Есипенко в Крыму. Мужчина работал на спецслужбы Украины. Как видно на кадрах, в автомобиле россиянина были обнаружены документы, телефоны и флаг Незалежной.
Кроме того, силовики обнаружили у него самодельное взрывное устройство и нож. Напомним, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России. Они модернизировали гражданское вооружение в боевое и планировали его сбыт.