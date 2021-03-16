ФСБ показала видео задержания крымчанина, завербованного спецслужбами Украины

Уголовное дело в отношении мужчины уже возбуждено.

Задержание в Крыму россиянина, работающего на спецслужбы Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ РФ показала видео задержания гражданина России Владислава Есипенко в Крыму. Мужчина работал на спецслужбы Украины. Как видно на кадрах, в автомобиле россиянина были обнаружены документы, телефоны и флаг Незалежной.

Кроме того, силовики обнаружили у него самодельное взрывное устройство и нож. Напомним, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.