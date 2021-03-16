ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины
В его автомобиле обнаружили взрывное устройство.
Фото © ТАСС / Снимок с видео / ЦОС ФСБ РФ
В Крыму задержали россиянина, работающего на спецслужбы Украины. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Подозреваемый по фамилии Есипенко осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории полуострова. Кроме того, в его автомобиле обнаружили взрывное устройство.
"Со слов задержанного, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва восьмого отдела пятого департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", — проинформировали в ведомстве.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. В сообщении ФСБ подчёркивается, что Есипенко был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".
Ранее Лайф рассказывал, как офицер Руслан Артыков, обвиняемый в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника СИЗО "Лефортово". Мужчина служил по контракту в Ростовской области. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали его за сбор секретных военных сведений о ВС России. Комментируя деятельность обвиняемого, правоохранители сообщили, что утечка данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".
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