Британия представила новую оборонную стратегию: увеличит ядерный потенциал и будет противостоять российской "угрозе"

Власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. Об этом говорится в опубликованном сегодня комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики Соединённого Королевства.

Как отмечается в документе, британское правительство идёт на такой шаг в связи с увеличением количества "технологических и доктринальных угроз" со стороны некоторых государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением обороноспособности страны.

Кроме прочего, в комплексном обзоре, рассчитанном на период до 2030 года, Великобритания назвала Россию наиболее актуальной прямой угрозой своей безопасности. Авторы 100-страничного обзора также уточняют, что увеличения активности РФ ожидают и в соседних странах Европы.

"НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евро-Атлантическом регионе, где Россия остаётся наиболее актуальной угрозой нашей безопасности", — сказано в документе.

Ещё в обзоре говорится, что вместе с партнёрами по альянсу Великобритания "будет отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России".

Ранее политолог Александр Шатилов в беседе с Лайфом оценил возможность введения экономических санкций США и Великобританией против России. По его мнению, сейчас Запад не готов к подобному противостоянию и обострению отношений с РФ.

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