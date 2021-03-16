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Британия представила новую оборонную стратегию: увеличит ядерный потенциал и будет противостоять российской "угрозе"

Возрастёт количество боеголовок на подлодках.

16 марта 2021, 12:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Великобритании увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее количество боеголовок, размещённых на подлодках, с нынешних 180 до 260. Об этом говорится в опубликованном сегодня комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики Соединённого Королевства.

Как отмечается в документе, британское правительство идёт на такой шаг в связи с увеличением количества "технологических и доктринальных угроз" со стороны некоторых государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением обороноспособности страны.

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Кроме прочего, в комплексном обзоре, рассчитанном на период до 2030 года, Великобритания назвала Россию наиболее актуальной прямой угрозой своей безопасности. Авторы 100-страничного обзора также уточняют, что увеличения активности РФ ожидают и в соседних странах Европы.

"НАТО будет оставаться основой коллективной безопасности в нашем Евро-Атлантическом регионе, где Россия остаётся наиболее актуальной угрозой нашей безопасности", — сказано в документе.

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Ещё в обзоре говорится, что вместе с партнёрами по альянсу Великобритания "будет отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России".

Ранее политолог Александр Шатилов в беседе с Лайфом оценил возможность введения экономических санкций США и Великобританией против России. По его мнению, сейчас Запад не готов к подобному противостоянию и обострению отношений с РФ.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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