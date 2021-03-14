В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России

Заявление МИД РФ по поводу возможного размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе привело к настоящей истерике у читателей японских СМИ. В ведомстве предупредили, что Москва намерена предпринять ответные меры в случае появления такого вооружения. Новость вызвала бурю негодования, а некоторые комментаторы оказались весьма воинственно настроены в своих высказываниях.

"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" — написал один из читателей под ником ywc.

Пользователи cka и iga поддержали предыдущее высказывание и призвали Токио развивать разработку собственного вооружения.

Ранее, как сообщал Лайф, американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".

Авторы