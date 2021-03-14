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В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России

Токио призвали начать развивать разработку собственного вооружения.

14 марта 2021, 17:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление МИД РФ по поводу возможного размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе привело к настоящей истерике у читателей японских СМИ. В ведомстве предупредили, что Москва намерена предпринять ответные меры в случае появления такого вооружения. Новость вызвала бурю негодования, а некоторые комментаторы оказались весьма воинственно настроены в своих высказываниях.

"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" написал один из читателей под ником ywc.

Пользователи cka и iga поддержали предыдущее высказывание и призвали Токио развивать разработку собственного вооружения.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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