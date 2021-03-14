В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России
Токио призвали начать развивать разработку собственного вооружения.
Фото © Pixabay
Заявление МИД РФ по поводу возможного размещения ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе привело к настоящей истерике у читателей японских СМИ. В ведомстве предупредили, что Москва намерена предпринять ответные меры в случае появления такого вооружения. Новость вызвала бурю негодования, а некоторые комментаторы оказались весьма воинственно настроены в своих высказываниях.
"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" — написал один из читателей под ником ywc.
Пользователи cka и iga поддержали предыдущее высказывание и призвали Токио развивать разработку собственного вооружения.
Ранее, как сообщал Лайф, американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".
Выбор редакции
Сакура в Японии зацвела почти на две недели раньше срока
Генерал США признал отставание американского ядерного арсенала от российского
Неверов отреагировал на идею ввести налог на "подозрительно богатых"
В ФНС объяснили расширение доступа к банковской тайне
Смолов вновь забил за "Локо", а "Краснодар" одержал первую в 2021 году победу
Комментариев: 0