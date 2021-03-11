"Убийце С-400" из США приписали возможность незаметно проникать вглубь территории врага

Новый американский бомбардировщик B-21 Raider сможет незаметно проникать в воздушное пространство противника и взламывать там систему противовоздушной обороны. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Издание отмечает, что B-21 предназначен для преодоления современных ПВО, в том числе таких систем, как российские С-400. Предполагается, что Raider будет способен нести высокоточное или даже ядерное оружие.

По данным издания, ВВС США планируют купить по крайней мере 100 B-21 Raider. Самолёт в настоящее время находится в стадии разработки на объектах Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния. Изначально бомбардировщик должен был взлететь в конце 2021 года, но эта дата, скорее всего, будет перенесена на начало 2022 года.

Ранее, как сообщал Лайф, американская военно-промышленная компания Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer. Его также позиционируют как технику, способную противостоять китайским ракетным комплексам HQ-9 и российским С-400 "Триумф".

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