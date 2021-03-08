США сорвали поставку турецких вертолётов Пакистану из-за российских С-400

США не дали осуществить поставку 30 ударных вертолётов турецкого производства в Пакистан. Об этом в интервью Bloomberg рассказал пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калым.

Турция ранее заключила соглашение с Пакистаном на $1,5 миллиарда о единовременной поставке 30 вертолётов, что стало самым крупным контрактом Анкары за всю её историю. Но Конгресс США продолжает блокировать все военные поставки в Турцию из-за скандала с покупкой российских систем ПВО С-400. Из-за этого было невозможно организовать экспорт необходимых двигателей.

"США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолётов Пакистану. Это, вероятно, приведёт к тому, что тендер, о котором идёт речь, уйдёт в Китай, и проигравшими здесь будут США", — отметил Калын.

В Турции не могут понять, почему нельзя провести конструктивный диалог, как это делается с российскими партнёрами. Но там работают над созданием собственных двигателей для вертолётов.

"Турция решает разногласия с Россией благодаря конструктивному диалогу, она может сделать то же самое с США. Но, когда другая страна навязывает максималистскую позицию: "либо вы делаете по-нашему, либо никак", это даёт обратный эффект", — заявил пресс-секретарь.

Напомним, что в этом же интервью Калын предостерёг США от давления на Турцию из-за российских С-400. С его слов, это может иметь обратные последствия.

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