На Украине заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
Для начала операции якобы ждут решения президента Владимира Зеленского.
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На Украине готовы реализовывать мероприятия по "деоккупации" Донбасса. Об этом в беседе с телеканалом "Обозреватель" рассказал советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко.
Так называемая стратегия деоккупации Донбасса была разработана в 2019 году начальником Поцелуйко — главой МВД Арсеном Аваковым. По словам советника, эта программа давно готова к реализации, но нужно решение президента Украины Владимира Зеленского. Поцелуйко выразил надежду на скорейшее начало мероприятий.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о подготовке Киевом крупной военной операции в Донбассе.
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