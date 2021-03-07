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На Украине заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса

Для начала операции якобы ждут решения президента Владимира Зеленского.

7 марта 2021, 18:19
<p>Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

На Украине готовы реализовывать мероприятия по "деоккупации" Донбасса. Об этом в беседе с телеканалом "Обозреватель" рассказал советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко.

Так называемая стратегия деоккупации Донбасса была разработана в 2019 году начальником Поцелуйко — главой МВД Арсеном Аваковым. По словам советника, эта программа давно готова к реализации, но нужно решение президента Украины Владимира Зеленского. Поцелуйко выразил надежду на скорейшее начало мероприятий.

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Напомним, глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил о подготовке Киевом крупной военной операции в Донбассе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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