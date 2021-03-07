В Госдуме прокомментировали сценарий польского генерала по войне НАТО и России за Калининград
Депутат подчеркнул, что подобные высказывания не укрепляют мир между братскими народами.
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Заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможной войне НАТО против России являются недружественными и призваны отвлечь внимание населения Польши от внутренних проблем. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил депутат Государственной думы РФ Александр Пятикоп.
"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — объяснил депутат.
Пятикоп отметил, что у России есть всё необходимое для обеспечения безопасности собственных граждан. И подобные заявления со стороны Польши являются "печальными, неправильными и несовременными".
Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО.
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