В Госдуме прокомментировали сценарий польского генерала по войне НАТО и России за Калининград

Депутат подчеркнул, что подобные высказывания не укрепляют мир между братскими народами.

Заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможной войне НАТО против России являются недружественными и призваны отвлечь внимание населения Польши от внутренних проблем. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил депутат Государственной думы РФ Александр Пятикоп.

"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — объяснил депутат.

Пятикоп отметил, что у России есть всё необходимое для обеспечения безопасности собственных граждан. И подобные заявления со стороны Польши являются "печальными, неправильными и несовременными".