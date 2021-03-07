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Опубликовано 7 марта 2021, 19:00
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В Госдуме прокомментировали сценарий польского генерала по войне НАТО и России за Калининград

Фото © Ваграм Багдасарян / Photolure

Фото © Ваграм Багдасарян / Photolure

Депутат подчеркнул, что подобные высказывания не укрепляют мир между братскими народами.

Заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о возможной войне НАТО против России являются недружественными и призваны отвлечь внимание населения Польши от внутренних проблем. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил депутат Государственной думы РФ Александр Пятикоп.

"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — объяснил депутат.

Пятикоп отметил, что у России есть всё необходимое для обеспечения безопасности собственных граждан. И подобные заявления со стороны Польши являются "печальными, неправильными и несовременными".

Алиханов ответил польскому генералу, описавшему сценарий захвата Калининграда силами НАТО
Алиханов ответил польскому генералу, описавшему сценарий захвата Калининграда силами НАТО

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО.

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Николай Абрамов
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