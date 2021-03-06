Глава МИД Украины рассказал о "позорном инциденте" с участием дипломатов
Провинившиеся были уволены, а ведомство неделю обсуждало это.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга рассказал о том, что пограничники нашли контрабандные товары у сотрудников своей дипмиссии в Польше. По его словам, после скандала двое сотрудников лишились своих должностей.
Кулеьа отмечает, что министерство "гудело" всю неделю после того, как стали известны детали "позорного инцидента". Министр уточил, что украинские дипломаты были остановлены во время выезда из страны в Польшу. Тогда-то у них и нашли спрятанный груз.
— Везли валюту, золото, сигареты. Это абсолютно шокирующая история для нас, — рассказал Кулеба.
Напомним, что ранее Кулеба обиделся на премьера Словакии за шутку об обмене Закарпатья на "Спутник V". Политик уже извинился.
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