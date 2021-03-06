Папа римский провёл историческую встречу с духовным лидером шиитов Ирака

Папа Римский Франциск провёл встречу с великим аятоллой Али Систани — духовным лидером шиитов Ирака. Это первая встреча в истории всего института папства. Она очень важна для межрелигиозного диалога, сообщили в Vatican Media.

Почти 40-минутная беседа двух духовных лидеров прошла в Эн-Наджафе. Там расположена резиденция Али Систани, являющаяся духовным центром шиитских мусульман, где находится захоронение первого шиитского имама — брата и зятя пророка Мухаммеда-Али.

В беседе с великим аятоллой Папа Франциск отметил необходимость межконфессионального диалога во имя мира на всём Ближнем Востоке. По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, понтифик поблагодарил Али Систани за защиту слабых перед лицом насилия.

"Папа Франциск подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами во имя развития диалога, который послужит миру в Ираке и во всём регионе. Понтифик также поблагодарил великого аятоллу за то, что тот встал на защиту слабых перед лицом насилия самых тяжёлых лет, подчеркивая святость человеческой жизни и призывая к единству иракского народа", — отметил Маттео Бруни.

Великий аятолла Али Систани, в свою очередь, отметил, что недопустимы войны, насилие и ущемление прав народов Ближнего Востока. По словам великого аятоллы, мировые религии и их лидеры играют важную роль в преодолении трагедий в регионе, стремясь убедить все заинтересованные стороны в необходимости отказа от войн и от превознесения личных интересов над свободной жизнью людей.

"Его святейшество говорил о несправедливости, репрессиях, бедности, религиозных и интеллектуальных преследованиях, ущемлении основных прав, войнах и насилии, перемещении многих людей в регионе, особенно палестинцев на оккупированных территориях", — отметили в пресс-службе великого аятоллы Али Систани.

Напомним, недавно верховный аятолла соседнего Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости облачать женских персонажей мультфильмов в хиджабы.

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