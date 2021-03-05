В Турции со скульптуры после возмущения Украины стёрли карту России

В турецком городе Аланье по требованию МИД Украины стёрли карту России, которая была изображена на одной из скульптур. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.

"Во время одного из международных фестивалей искусства в курортном городе Аланье на одной из скульптур, автором которой стала российская гражданка, была изображена карта РФ с оккупированным Крымом", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

Теперь скульптура выглядит так. Фото © Facebook / edzhaparova

По словам Джапаровой, МИД Украины "немедленно принял меры". В частности, консул Эмир Рустамов потребовал от мэра Аланьи удалить "неправильную карту". В итоге турецкие власти пошли навстречу Незалежной и полностью стёрли рисунок. Впрочем, что именно изображает скульптура, так и осталось загадкой.

Ранее Лайф писал, что экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Украину готовиться "к немедленному захвату Крыма". По её мнению, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности". В свою очередь, в парламенте Крыма высмеяли заявление Черновол. Там напомнили, что украинские власти ввергли свою страну "в гражданскую войну и экономическую разруху", поэтому возвращение полуострова под юрисдикцию Киева "останется лишь в их больном воображении".

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