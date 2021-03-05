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Российские лыжники взяли серебро в мужской эстафете на ЧМ

От нашей страны выступали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

5 марта 2021, 14:13
<p>Фото © AP / TASS / Matthias Schrader</p>

Фото © AP / TASS / Matthias Schrader

Сборная России выиграла серебро в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Первое место досталось норвежцам (их результат 1:52.39,0). Бронзовые медали взяли французские лыжники (+1.12,6).

Для российской команды это уже четвёртая медаль на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира

ЧМ

Эстафета 4 по 10 км
1. Норвегия — 1:52.39,0
2. Россия — отставание 12,0
3. Франция — +1.12,6

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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