Российские лыжники взяли серебро в мужской эстафете на ЧМ

Сборная России выиграла серебро в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Первое место досталось норвежцам (их результат 1:52.39,0). Бронзовые медали взяли французские лыжники (+1.12,6).

Для российской команды это уже четвёртая медаль на чемпионате мира в Оберстдорфе.