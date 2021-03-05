Российские лыжники взяли серебро в мужской эстафете на ЧМ
От нашей страны выступали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
Фото © AP / TASS / Matthias Schrader
Сборная России выиграла серебро в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам. Первое место досталось норвежцам (их результат 1:52.39,0). Бронзовые медали взяли французские лыжники (+1.12,6).
Для российской команды это уже четвёртая медаль на чемпионате мира в Оберстдорфе.
ЧМ
Эстафета 4 по 10 км
1. Норвегия — 1:52.39,0
2. Россия — отставание 12,0
3. Франция — +1.12,6
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