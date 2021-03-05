"Перепевки панковской культуры": Юдашкин объяснил популярность цветного маникюра у мужчин

Известный российский модельер Валентин Юдашкин прокомментировал популярность цветного маникюра у мужчин, отметив, что это веяние является не чем-то новым, а возвращением моды восьмидесятых. Таким мнением кутюрье поделился с журналистами.

"Это всё реплики того, что уже давно существует, — перепевки панковской культуры из 80-х годов. Тогда был популярен пирсинг, кожаные куртки и чёрный маникюр. <...> Это была культура свободы: мол, эти не красят ногти, а мы возьмём и накрасим. Это был протест", — цитирует модельера "Комсомольская правда".