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"Перепевки панковской культуры": Юдашкин объяснил популярность цветного маникюра у мужчин

Такие модные тенденции не шокируют художника.

5 марта 2021, 14:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Известный российский модельер Валентин Юдашкин прокомментировал популярность цветного маникюра у мужчин, отметив, что это веяние является не чем-то новым, а возвращением моды восьмидесятых. Таким мнением кутюрье поделился с журналистами.

"Это всё реплики того, что уже давно существует, — перепевки панковской культуры из 80-х годов. Тогда был популярен пирсинг, кожаные куртки и чёрный маникюр. <...> Это была культура свободы: мол, эти не красят ногти, а мы возьмём и накрасим. Это был протест", — цитирует модельера "Комсомольская правда".

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Юдашкин отметил, что видел примеры мужского цветного маникюра у музыкантов Егора Крида и Моргенштерна и не был особо удивлён. По его словам, мода просто вернулась.

Ранее Лайф рассказывал, что певица Клава Кока раскритиковала мужчин с цветным маникюром. По словам исполнительницы, в салонах красоты представителей сильного пола становится всё больше.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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