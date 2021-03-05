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Голикова заявила об устойчивом снижении смертности от коронавируса в России

В феврале показатель летальности в стране снизился на 21,7% по сравнению с январём.

5 марта 2021, 14:10
<p>Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Снижение смертности в России в феврале 2021 года составило 21,7% по сравнению с январём. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, её слова приводит пресс-служба кабмина.

"Я хочу обратить внимание на то, что на сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И, если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январём 2021 года, то мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что в январе (в сравнении с показателями декабря 2020-го) смертность от новой коронавирусной инфекции снизилась на 9,5%.

Голикова спрогнозировала появление в России коллективного иммунитета к коронавирусу в августе

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Ранее Татьяна Голикова сообщила, что уже 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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