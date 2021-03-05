Голикова заявила об устойчивом снижении смертности от коронавируса в России
В феврале показатель летальности в стране снизился на 21,7% по сравнению с январём.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Снижение смертности в России в феврале 2021 года составило 21,7% по сравнению с январём. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, её слова приводит пресс-служба кабмина.
"Я хочу обратить внимание на то, что на сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И, если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январём 2021 года, то мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", — сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что в январе (в сравнении с показателями декабря 2020-го) смертность от новой коронавирусной инфекции снизилась на 9,5%.
Ранее Татьяна Голикова сообщила, что уже 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса.
Выбор редакции
Голикова: 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса
Вирусологи оценили возможность массовой вакцинации "Эпиваккороной"
"Я никого не оскорблял": Барецкий пожаловался на угрозы после слов о пустой могиле Фриске
"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире
Сбежавший от полицейских через окно 17-го этажа подросток дал первые показания
Комментариев: 0