Голикова заявила об устойчивом снижении смертности от коронавируса в России

Снижение смертности в России в феврале 2021 года составило 21,7% по сравнению с январём. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, её слова приводит пресс-служба кабмина.

"Я хочу обратить внимание на то, что на сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И, если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январём 2021 года, то мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что в январе (в сравнении с показателями декабря 2020-го) смертность от новой коронавирусной инфекции снизилась на 9,5%.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что уже 5 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса.

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