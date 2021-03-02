Голикова спрогнозировала появление в России коллективного иммунитета к коронавирусу в августе

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к августу в России может появиться коллективный иммунитет к коронавирусу. Условием для этого является сохранение темпов вакцинации.

"И сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идёт сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы, как страна, достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года", — приводит слова Голиковой ТАСС.

При этом она добавила, что дата может измениться, в частности, на более ранний срок. По словам вице-премьера, скорее всего, так и будет. Голикова призвала соблюдать необходимые меры безопасности до появления коллективного иммунитета.

Вице-премьер отметила, что рост заболеваемости коронавирусом замедлился, но цифры по-прежнему остаются высокими. Похожая ситуация складывалась и перед майскими праздниками в прошлом году. Однако сейчас, уточнила Голикова, ситуация осложнена временем, ведь именно зима и начало весны — это период распространения традиционных для нас вирусных инфекций.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% россиян. Для замедления распространения коронавируса нужно, чтобы этот показатель достиг 60–70%.

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