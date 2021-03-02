Онищенко объяснил, кого не касается отмена ограничений по коронавирусу
Он призвал этих людей, наоборот, тщательнее соблюдать меры предосторожности.
Геннадий Онищенко. Фото © Пресс-служба Госдумы РФ
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал тех, кому даже после улучшения эпидемиологической ситуации нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
"Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно", — сказал Онищенко в эфире "Радио Sputnik".
Парламентарий добавил, что отмена касается тех, кто это заслужил, то есть вакцинировался.
"Вот привьётесь и тогда можете себе позволить не носить маски. Привьётесь и тогда можете себе позволить более активно участвовать в общественной жизни", — подчеркнул Онищенко.
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