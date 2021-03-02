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Онищенко объяснил, кого не касается отмена ограничений по коронавирусу

Он призвал этих людей, наоборот, тщательнее соблюдать меры предосторожности.

2 марта 2021, 03:26
<p>Геннадий Онищенко. Фото © <a href="http://duma.gov.ru/news/50751/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Госдумы РФ</a></p>

Геннадий Онищенко. Фото © Пресс-служба Госдумы РФ

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал тех, кому даже после улучшения эпидемиологической ситуации нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.

"Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно", — сказал Онищенко в эфире "Радио Sputnik".

Парламентарий добавил, что отмена касается тех, кто это заслужил, то есть вакцинировался.

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"Вот привьётесь и тогда можете себе позволить не носить маски. Привьётесь и тогда можете себе позволить более активно участвовать в общественной жизни", — подчеркнул Онищенко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн оценил прогноз эксперта ВОЗ о завершении пандемии ковида в 2022 году.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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