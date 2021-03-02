Онищенко объяснил, кого не касается отмена ограничений по коронавирусу

"Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно", — сказал Онищенко в эфире "Радио Sputnik".